Aksaray OSB'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı — Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:54
Dün akşam Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Alpay Ç. (33) fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), A.P. (35) ve E.P. (51)'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan üç kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralılardan Tuğrul Pınardağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltı ve Adliyeye Sevk

Olayı gerçekleştiren Alpay Ç., Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari ve fiziki takip sonucunda arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Alpay Ç., yoğun güvenlik önlemleri altında Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

