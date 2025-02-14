Aksaray Tramvay İstasyonu 1 Ay Süresince Tek Yönlü Olarak Kapatılacak

İstanbul'da Tramvay Düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'te gerçekleştirilecek seyir terası çalışmaları nedeniyle Aksaray istasyonunun Kabataş yönünde 16 Şubat-15 Mart tarihleri arasında işletmeye kapatılacağını açıkladı.

Seyir Terası ve Proje Detayları

Yapılan açıklamada; Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü'ne bir seyir terası inşa edileceği belirtildi. Bu proje sayesinde Aksaray'ın yeşil alanları ve kent mobilyaları ile yenilenerek dinlenme ve buluşma alanı haline geleceği vurgulandı.

Proje süresince Aksaray istasyonunun Kabataş yönündeki peronunun 15 Mart tarihine kadar kapalı olacağı, ancak diğer durakların ve Bağcılar yönünün bu çalışmalardan etkilenmeyeceği ifade edildi. Ulaşım düzenlemeleri ile birlikte vatandaşların rahat bir seyahat deneyimi sunulması hedefleniyor.