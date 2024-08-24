Aksaz Tersanesi Açılış Töreninde Deniz Kuvvetlerinin Gücü Vurgulandı

Aksaz Tersanesi'nin Önemi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış Töreni'nde konuştu. Törende, Milli Denizaltı Projesi ile Türkiye'nin kendi denizaltısını inşa edebilir hale geleceğinin altı çizildi.

Denizaltı Projesinin Hedefleri

Oramiral Tatlıoğlu, "Bu proje ile dizayn ve inşaat yeteneklerimizi geliştirerek, dünyada bu yeteneklere sahip altı ülkeden biri olmayı hedefliyoruz. Amacımız, milli sistemler ve silahlarla donatılmış denizaltılar üretmektir." dedi.

İlk Denizaltı TCG PİRİREİS

Açılışta, TCG PİRİREİS denizaltısının havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, bu denizaltının ATMACA ve GEZGİN güdümlü mermilerinin yanı sıra milli AKYA torpidolarını da kullanacağını belirtti.

Yeni Tersanenin Kapıları Açıldı

Aksaz Tersanesi'nin, Türkiye'nin dördüncü tersanesi olduğunu belirten Tatlıoğlu, bu tesiste denizaltıların inşası, bakım ve modernizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Tersane, 3000 tonluk kapalı havuz kapasitesine sahip olup, milli denizaltı üretimi hedeflerine katkı sağlayacak.

Gelecek Hedefleri

Tatlıoğlu, MURATREİS denizaltısının 2026 yılında hizmete gireceğini ifade ederek, "Yeni projeler ile Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi artıracağız." diye ekledi. Ayrıca, Türkiye’nin deniz kuvvetlerinin uluslararası alandaki rolünü güçlendireceğini belirtti.

Son olarak, Tatlıoğlu, son 15 yılda 73 yeni platformun envantere girdiğini, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünün artarak devam edeceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.