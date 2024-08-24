Aksaz Tersanesi Açılışı: Türkiye Savunma Sanayinde Bir Adım Daha İleri

Aksaz Tersanesi Açılışı ve Savunma Sanayi Vurgusu

Marmaris'te düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış Töreni'nde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı vurguladı. Güler, "Bir asır önce ihtiyacımız olan iki gemi için yabancı ülkelere bağımlıyken, bugün birçok silah sistemini yerli ve milli imkanlarla üretebilen ve ihraç eden bir ülke konumuna geldik," dedi.

Tarihsel Bir Dönüm Noktası

Bakan Güler, Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Aksaz Tersanesi'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimindeki önemini vurguladı. Tersanenin hizmete girmesiyle birlikte denizaltı ve akaryakıt gemileri gibi yeni tip gemilerin üretimi için önemli bir adım atıldığını belirtti.

Deniz Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi

Ülkenin deniz kuvvetlerinin güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Güler, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye için güçlü bir donanma zorunluluk, seçim değil," ifadesini kullandı. Aksaz Tersanesi'nin, bölgedeki ihtiyaçları karşılamak ve teknik destek sağlamak için stratejik bir rol üstlendiğini söyledi.

Uluslararası Arenada Güçlü Bir Rol

Savunma sanayisinde uluslararası pazarlarda Türkiye'nin yerinin pekişmesi gerektiğini belirten Güler, "Yeni teknolojilerle donatılmış Türk Silahlı Kuvvetleri için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni başarılara odaklandıklarını vurguladı.

Sonuç

Güler’in konuşması, Türkiye’nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını ve uluslararası arenada artan etkisini gözler önüne serdi. Aksaz Tersanesi'nin açılmasıyla birlikte deniz kuvvetlerinin harekat kabiliyetlerinin daha etkin hale geleceği belirtildi.