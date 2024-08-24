Aksaz Tersanesi'nde Tarihi Açılış Töreni Gerçekleşecek

Aksaz Tersanesi Komutanlığının Açılışı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılış töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yerli ve Milli Deniz Platformları

Açılışta birçok yerli ve milli deniz platformunun teslim edileceği bilgisi verildi. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin deniz gücünü artıracak olan bu platformların önemine vurgu yapıldı.

PİRİREİS ve Diğer Deniz Platformları

Törende, dünyada sınıfının en büyüklerinde yer alan 3 bin tonluk PİRİREİS denizaltısının yanı sıra YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri de hizmete girecek. Ayrıca, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve deniz seyri deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı ise havuz donatım faaliyetlerine giriş yapacak.