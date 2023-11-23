Akşener ve Yavaş arasında sürpriz görüşme! CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak mı kurdu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı parti genel merkezinde ağırlamaya hazırlanıyor. Bu buluşma, CHP lideri Özel'in Akşener'e yönelik iş birliği çağrısının ardından gerçekleşecek ilk temas olarak dikkat çekiyor. İki parti lideri arasındaki görüşmenin, 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde siyasi iş birliği ve ortak stratejilerin değerlendirilmesine yönelik önemli bir adım olması bekleniyor.

Akşener ve Yavaş arasında sürpriz görüşme! CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak mı kurdu?
Yayın Tarihi:

2024 yerel seçimlerine yönelik siyasi arenada yaşanan hareketlilik devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimlere tek başına katılacağını açıkladı. Akşener, Meclis'te düzenlenen grup toplantısında bu kararlarını teyit ederken, partisinin ittifaksız bir seçim stratejisi benimseyeceğini ifade etti.

CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA YENİDEN İTTİFAK MI KURULUYOR?

Siyasi kulislerdeki bu gelişmelerin ardından, İYİ Parti lideri Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı parti genel merkezinde ağırlayacağı bir görüşme planlandı. Saat 16:00'da gerçekleşecek buluşmanın ana gündemi, yerel seçimlerde olası iş birliği ve stratejik yaklaşımlar olacak. İki lider arasındaki bu görüşme, önemli siyasi 4 yaklaşık 4 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti arasında ittifak yapılmasına zemin hazırlayabilir.

Öne Çıkanlar
KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek
Bu market bedava 5 litrelik ayçiçek yağı dağıtıyor! Yakınında olan koşsun, kapış kapış gidiyor Bu market bedava 5 litrelik ayçiçek yağı dağıtıyor! Yakınında olan koşsun, kapış kapış gidiyor
Uzman isim Aksaray ,Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ı 'Risk yüksek' deyip uyardı! Uzman isim Aksaray ,Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ı 'Risk yüksek' deyip uyardı!
Çok Okunanlar
Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Ankara'daki kan donduran cinayette yürek yakan detay! Küçük kızın son sözleri gözyaşlarına boğdu Ankara'daki kan donduran cinayette yürek yakan detay! Küçük kızın son sözleri gözyaşlarına boğdu Dilan Polat ve Engin Polat davasında bomba gelişme! O isim tahliye oldu Dilan Polat ve Engin Polat davasında bomba gelişme! O isim tahliye oldu Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullananlara uyarı! Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullananlara uyarı! Hacizli araçlarınızı geri almak için son 10 gün! Hacizli araçlarınızı geri almak için son 10 gün!