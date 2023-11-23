Akşener ve Yavaş arasında sürpriz görüşme! CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak mı kurdu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı parti genel merkezinde ağırlamaya hazırlanıyor. Bu buluşma, CHP lideri Özel'in Akşener'e yönelik iş birliği çağrısının ardından gerçekleşecek ilk temas olarak dikkat çekiyor. İki parti lideri arasındaki görüşmenin, 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde siyasi iş birliği ve ortak stratejilerin değerlendirilmesine yönelik önemli bir adım olması bekleniyor.
2024 yerel seçimlerine yönelik siyasi arenada yaşanan hareketlilik devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimlere tek başına katılacağını açıkladı. Akşener, Meclis'te düzenlenen grup toplantısında bu kararlarını teyit ederken, partisinin ittifaksız bir seçim stratejisi benimseyeceğini ifade etti.
CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA YENİDEN İTTİFAK MI KURULUYOR?
Siyasi kulislerdeki bu gelişmelerin ardından, İYİ Parti lideri Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı parti genel merkezinde ağırlayacağı bir görüşme planlandı. Saat 16:00'da gerçekleşecek buluşmanın ana gündemi, yerel seçimlerde olası iş birliği ve stratejik yaklaşımlar olacak. İki lider arasındaki bu görüşme, önemli siyasi 4 yaklaşık 4 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti arasında ittifak yapılmasına zemin hazırlayabilir.