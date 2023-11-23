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Akşener ve Yavaş arasında sürpriz görüşme! CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak mı kurdu?

Akşener ve Yavaş arasında sürpriz görüşme! CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak mı kurdu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı parti genel merkezinde ağırlamaya hazırlanıyor. Bu buluşma, CHP lideri Özel'in Akşener'e yönelik iş birliği çağrısının ardından gerçekleşecek ilk temas olarak dikkat çekiyor. İki parti lideri arasındaki görüşmenin, 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde siyasi iş birliği ve ortak stratejilerin değerlendirilmesine yönelik önemli bir adım olması bekleniyor.