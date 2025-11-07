Aksoy: "Çocukları Ekran Değil, Aile Bağı Büyütür"

Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, ekran yasağının çözüm olmadığını belirterek dengeli yaklaşım ve 5 ipucu ile çocukların aile bağının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:18
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde görev yapan Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, çocukların teknoloji ve dijital dünya ile ilişkisine dair uyarılarda bulundu. Aksoy, telefon ve tablet gibi cihazlarda saatler geçiren çocukların hem fiziksel hem zihinsel sağlık riskleriyle karşılaşabildiğini vurguladı.

Dengeli bir yaklaşım geliştirilmeli

Aksoy, yasaklamanın çözüm olmadığını belirterek, "Çocuğunuza ekran süresini tamamen yasaklamak yerine, denge ve farkındalık temelli bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Ebeveynlerin tutarlı, sabırlı ve örnek bir tutum sergilemesi, çocuğun dijital dünyayla sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Ekran süresini sınırlamak için 5 ipucu

1. Çocuğunuza net süre belirleyin. Her gün ne kadar ekran izleneceğini birlikte kararlaştırın.

2. Alternatifler sunun: resim yapma, oyun oynama, doğayla vakit geçirme gibi aktivitelerle ekran dışı seçenekler oluşturun.

3. Birlikte zaman geçirin. Çocuğunuz ekranı değil sizi seçsin; birlikte oyun, sohbet, film zamanı planlayın.

4. Ekransız alanlar oluşturun.

5. Örnek olun: telefon ve tablet gibi araçları ilk siz bırakın; çocuklar sizi taklit eder.

Çocuklarımızı ekran değil, bizlerle olan bağı büyütür

