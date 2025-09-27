Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den İstifa Etti — Bağımsız Yola Devam

2024'te yüzde 55 oyla seçilen Yıldırım, parti içi anlaşmazlıkları gerekçe gösterdi

Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini bildirdi.

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, 2024 seçimlerinde CHP'nin inançlı kadroları ile ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteğini bir araya getirerek, yüzde 55 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini hatırlattı. Bu başarının hem CHP'lilerin hem de ülkücü seçmenlerin ortak emeğinin ürünü olduğunu vurguladı.

Yıldırım, partideki uygulamalara ilişkin eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya geldik. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik."

Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, ilçe başkanının bazı ifadeleri nedeniyle partiye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerin rencide olduğunu söyledi. Yıldırım, ilçe başkanının "Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım." şeklindeki sözlerini, bu seçmen kitlesini küçümseyici ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz.' diyerek tepkilerini dile getirdiler."

Başkan Yıldırım, hiçbir baskıya boyun eğmeden, Aksu'ya hizmeti tek gündem olarak sürdüreceğini belirtti. Açıklamasını, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum." sözleriyle noktaladı.

İsa Yıldırım'ın kararı, Aksu'da ve kent siyasetinde yakından takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.