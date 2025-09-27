Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den İstifa Etti — Bağımsız Yola Devam

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, parti içi anlaşmazlıkları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini ve görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:08
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den İstifa Etti — Bağımsız Yola Devam

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den İstifa Etti — Bağımsız Yola Devam

2024'te yüzde 55 oyla seçilen Yıldırım, parti içi anlaşmazlıkları gerekçe gösterdi

Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini bildirdi.

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, 2024 seçimlerinde CHP'nin inançlı kadroları ile ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteğini bir araya getirerek, yüzde 55 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini hatırlattı. Bu başarının hem CHP'lilerin hem de ülkücü seçmenlerin ortak emeğinin ürünü olduğunu vurguladı.

Yıldırım, partideki uygulamalara ilişkin eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya geldik. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik."

Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, ilçe başkanının bazı ifadeleri nedeniyle partiye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerin rencide olduğunu söyledi. Yıldırım, ilçe başkanının "Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım." şeklindeki sözlerini, bu seçmen kitlesini küçümseyici ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz.' diyerek tepkilerini dile getirdiler."

Başkan Yıldırım, hiçbir baskıya boyun eğmeden, Aksu'ya hizmeti tek gündem olarak sürdüreceğini belirtti. Açıklamasını, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum." sözleriyle noktaladı.

İsa Yıldırım'ın kararı, Aksu'da ve kent siyasetinde yakından takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da Kapanış: Gençler 'Herkes için Diplomasi' Vurgusu
2
Edirne Keşan'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
3
Bakan Uraloğlu Çorum-Mecitözü-Amasya Kara Yolu Şantiyesini İnceledi
4
Kastamonu Azdavay'da Orman Yangını Söndürüldü
5
Hırvatistan'dan Macaristan'ın 'Savaştan Kar Sağlıyor' İddialarına Sert Yanıt
6
Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir Sakarya'da Toprağa Verildi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı