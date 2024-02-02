Aksu Belediyesi'nde 'ahlaksız teklif' gündem oldu: Belediye'den açıklama geldi

Antalya Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı, yıkılması gereken bir binayı yıkmadığı için bina sahibi kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Gündemde büyük tepki çeken olaya dair belediye tarafından açıklama gecikmedi. Belediye skandala adı karışan çalışan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Aksu Belediyesi'nde 'ahlaksız teklif' gündem oldu: Belediye'den açıklama geldi
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Antalya Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı, işyeri ruhsatı almak için belediyeye başvuran yabancı uyruklu bir kadına cinsel tacizde bulunduğu görüntülerle sosyal medyada tepki çekti.

Aksu Belediyesi’nde Yapı Kontrol Müdürü olan Nevzat Avcı, yıkılması gereken bir binanın sahibi olan kadınla görüşmek üzere belediyeye gitti. Avcı, kadını kendi odasına alarak yıkımı durdurmak için 150 bin TL istedi ve kadına cinsel tacizde bulundu.

aksu belediyesi

Avcı, kadına “Seni arzuluyorum. Bir defa yetmez 4 defa olsun” diye sesleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kadın cep telefonuyla kayıt yaparken “Siz benden para değil, başka bir şey istiyorsunuz” diyor. Avcı da kadının sözlerini doğrulayıp, tacizini sürdürüyor.

AKSU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

AKP’li belediye, bu skandala karışan personeli hakkında ortaya çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. 

Belediyenin açıklamasında, "Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

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