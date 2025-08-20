DOLAR
Aksu Çayı'nda 'Kral Yolu' Kenarındaki Kaçak Konteynerler Kaldırıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde 'kral yolu' ile deniz arasındaki kaçak konteynerler, resmi yazışmalar ve ihtarnameler sonrası belediye ekiplerince kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:33
Aksu Çayı kıyısındaki kaçak konteynerler kaldırıldı

Yerel yetkililerin talimatıyla yıkım gerçekleştirdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, halk arasında "kral yolu" olarak bilinen köprü ile deniz arasındaki bölgeye kaçak olarak yerleştirilen konteyner yapılar kaldırıldı. İşlem, Antalya Valiliği, DSİ ve Aksu Kaymakamlığı yazıları doğrultusunda başlatıldı.

Aksu Belediyesi ekipleri önce yapı sahiplerine ihtarname gönderdi. İhtarın ardından verilen 15 günlük sürenin dolmasının ardından zabıta ve fen işleri ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye girerek, çevik kuvvet polisinin desteğiyle yıkım çalışmalarına başladı.

Yıkım sırasında bazı vatandaşlar ekipleri ikna etmeye çalıştı. İbrahim Karcı, tur düzenlediğini ve birçok kişiye istihdam sağladığını belirterek kendilerine sezon sonuna kadar süre verilmesini talep etti. Bir kadın ise konteynerindeki eşyalarını almak için ek süre istedi.

Kepçelerle konteynerler, gölgelikler ve parsel çevrelemesinde kullanılan demirler kaldırıldı. Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, çalışmaların amacının denizleri halkın kullanması için düzenleme yapmak olduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca, demir yığınları üzerine kaçak olarak kurulan konteynerlerde tatilcilerin konakladığını, elektrik ihtiyacının akü, jeneratör ve güneş enerjisi ile, su ihtiyacının ise tankerlerle karşılandığını bildirdi.

Daha önce yaşanan taşkınların ardından, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Aksu Çayı Islahı ve Taşkın Koruma Projesi ile bölgedeki tarım arazileri ve turizm alanları taşkın riskinden korunmuştu.

