Aksu Uçak Bakım MTAL Avrupa’ya Açılıyor: Erasmus KA120 VET ile EASA Part-147 Stajları

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi MTAL, Erasmus KA120 VET akreditasyonu sonrası İsveç ve Finlandiya ile staj protokolleri imzaladı; 2026'da 35 öğrenci Avrupa'da staj yapacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:14
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi MTAL Avrupa'da Eğitim Ağına Genişliyor

Erasmus KA120 VET akreditasyonu ile uluslararası staj fırsatları

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 2025 yılında aldığı Erasmus KA120 VET Akreditasyonu sonrası Kuzey Avrupa'nın önde gelen havacılık kurumlarıyla iş birliği protokolleri imzaladı.

İsveç'teki Flygteknik ve Finlandiya'daki REDU Lapland ile yapılan anlaşmalar kapsamında öğrenciler, EASA Part-147 lisanslı eğitim ortamlarında staj yapma fırsatı bulacak.

Proje çerçevesinde 2026 yılı Şubat ayından itibaren 35 öğrenci, Avrupa'nın farklı ülkelerinde havacılık sektöründe deneyim kazanacak. Ayrıca 2025 Aralık ayında Macaristan (Budapeşte) ve Fransa (Lyon) şehirlerinde yapılacak yeni staj protokolleriyle okulun Avrupa'daki eğitim ağı daha da genişleyecek.

Okul Müdürü Haldun Çevik konuya ilişkin, "Aksu Uçak Bakım Teknolojisi olarak Avrupa’da çok önemli bağlantılar kurduk. Her zaman söylediğimiz gibi, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi artık dünya sahnesinde. Her şey bir hayalle başlar" dedi.

