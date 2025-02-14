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Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Lisesi Öğrencileri Avrupa'da Staj Yapma Fırsatı Bulacak

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Lisesi, Avrupa Mesleki Eğitim Derneği'ne asil üye oldu, öğrencileri Avrupa'da staj yapacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:22
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Lisesi Öğrencileri Avrupa'da Staj Yapma Fırsatı Bulacak

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Lisesi Avrupa'da Staj İmkanı Sunuyor

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilen Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Mesleki Eğitim Derneği'ne (EVTA) asil üye olmasının ardından, öğrencilerine Avrupa ülkelerinde staj yapma imkanı sunacak.

Müdür Haldun Çevik'ten Açıklama

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, okulun EVTA'ya asil üye olmasının, öğrencilerin uluslararası alanda deneyim kazanmasını sağlayacağını belirtti. Çevik, "Okulumuz, Avrupa'daki öğrencileri misafir edecek ve onlara Antalya'da staj yapma fırsatı sunacaktır" dedi.

EVTA Hakkında Bilgi

EVTA, mesleki eğitim ve öğretim alanında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren önde gelen bir kuruluş olarak dikkat çekiyor. 9 Avrupa ülkesinden 15 prestijli üyesi bulunan dernek, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Lisesi’nin de mesleki kuruluşlar ve sektörel ağ içerisinde yer almasını sağladı. Çevik, bu gelişmeyle birlikte havacılık alanında iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sonuç olarak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'deki ilk ve tek EVTA üyesi olarak, daha geniş bir işbirliği ağına dahil olmuştur.

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