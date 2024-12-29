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Aktau'daki Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Soruşturmasına 17 Uluslararası Uzman Katılıyor

Kazakistan'daki uçağın düşürülmesi soruşturmasına 17 uluslararası uzman katılıyor. Uçak, Kazak hava sahası dışında hasar gördü.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:55
Aktau'daki Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Soruşturmasına 17 Uluslararası Uzman Katılıyor

Kazakistan'daki Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçak kazasının soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, 25 Aralık'ta Bakü-Grozni seferini yapan Embraer-190 tipi uçağın kazası üzerine başlatılan soruşturmaya 17 uluslararası uzmanın dahil olduğunu açıkladı.

Bozumbayev, söz konusu uzmanlardan 6'sının Azerbaycan, 2'sinin Rusya, 2'sinin Embraer, 3'ünün Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA), 3'ünün Hükümetlerarası Havacılık Komitesi ve 1'inin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)nı temsil ettiğini dile getirdi.

Bunun yanında Bozumbayev, soruşturmaya dair Kazakistan'a dışarıdan herhangi bir baskı yapılmadığını vurgulayarak, "Uzmanlar uçağın Kazakistan hava sahası dışında hasar gördüğü sonucuna vardı. Şu anda kapsamlı bir izlenebilirlik, balistik ve patlayıcı incelemesi yapılması talimatı verildi. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Aktau'daki Uçak Kazasında Kurtulanların Durumu

Aktau'daki uçak kazasında kurtulan 6 kişinin tedavisi Mangistau Bölge Hastanesi'nde sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kurtulanlardan 4'ü yoğun bakımda bağlı, 2'si ise travmatoloji bölümünde tedavi görüyor. Kazazedelerin arasında 3 Azerbaycan ve 3 Kırgızistan vatandaşı yer alıyor ve sağlık durumlarında ciddi bir değişiklik gözlemlenmediği belirtildi.

Kırgızistanlı Rinat Asanov ise komadan çıktığı bildirildi. Yoğun bakım odasında çekilen görüntüde Asanov’un uyandığında gözyaşı dökerek, Kazak doktorların kendisini teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Azerbaycan Uçağının Düşme Sebebi

25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağın kazasında toplamda 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi kurtulmuştu. AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını belirtti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını doğrulamıştı.

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