Aktau'daki Uçak Kazasında 32 Kişi Kurtarıldı

Azerbaycan Hava Yolları'na Ait Uçak Kazası

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında toplamda 67 kişinin bulunduğu bildirildi ve kazada 32 kişi kurtarıldı.

Kurtulan Yolcular ve Uçuş Bilgileri

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında bilgi veren AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu bulunduğunu açıkladı. Yolcular arasında 37 Azerbaycanlı, 16 Rus, 6 Kazak ve 3 Kırgız vatandaşının yer aldığı belirtildi.

Kaza Gelişmeleri

Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, ilk belirlemelere göre kazada kurtulan 32 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti. Uçağın Bakü-Grozni seferini yaptığı ve Embraer 190 tipi bir uçak olduğu kaydedildi.