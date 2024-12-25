DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.963,67 -0,18%
BITCOIN
3.444.342,35 -0,57%

Aktau'daki Uçak Kazasında 32 Kişi Kurtarıldı

Kazakistan'daki uçak kazasında 32 kişi kurtarıldı. Uçakta 67 kişi vardı, detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:37
Aktau'daki Uçak Kazasında 32 Kişi Kurtarıldı

Azerbaycan Hava Yolları'na Ait Uçak Kazası

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında toplamda 67 kişinin bulunduğu bildirildi ve kazada 32 kişi kurtarıldı.

Kurtulan Yolcular ve Uçuş Bilgileri

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında bilgi veren AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu bulunduğunu açıkladı. Yolcular arasında 37 Azerbaycanlı, 16 Rus, 6 Kazak ve 3 Kırgız vatandaşının yer aldığı belirtildi.

Kaza Gelişmeleri

Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, ilk belirlemelere göre kazada kurtulan 32 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti. Uçağın Bakü-Grozni seferini yaptığı ve Embraer 190 tipi bir uçak olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Cüneyt Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
2
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
3
Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Eroin Ele Geçirildi
4
MHP, 'Sinema Yeşilçam' Kitabını Tanıttı
5
CHP MYK, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı
6
Alanya'da Araç Kiralama Ofisine Silahlı Saldırı
7
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi: Dinar-Karaadilli Yolu Kapandı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek