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Akupunkturun Siyatik Üzerindeki Etkisi: Daha Az Ağrı, Daha Fazla Konfor

Akupunktur tedavisi gören siyatik hastaları, daha az ağrı hissettiklerini ve bacaklarını daha iyi kullanabildiklerini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:49
Akupunkturun Siyatik Üzerindeki Etkisi: Daha Az Ağrı, Daha Fazla Konfor

Akupunktur Tedavisiyle Siyatik Rahatlığı

Çin'deki bilim insanları, geleneksel tedavi yöntemi olan akupunkturun, bacak ağrısı, iltihaplanma ve uyuşmaya neden olan siyatik sinir sıkışması üzerinde olumlu etkileri olduğunu keşfetti.

Araştırmanın Detayları

"JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, siyatik tanısı almış 216 hasta, iki gruba ayrılarak değerlendirildi. İlk grup, 4 hafta süresince 10 seans gerçek akupunktur tedavisi alırken, diğer grup sahte akupunktur tedavisi gördü.

Sonuçlar ve Bulgular

Tedavi sonrası 1, 2, 6 ve 12 ay sonra hastalarla yapılan anketler sonucunda, gerçek akupunktur tedavisi görenlerin bacaklarını kullanmada zorluk çekmediklerini ve daha az ağrı hissettiklerini belirtmeleri dikkat çekti.

Bu bulgular, akupunkturun siyatik tedavisi için potansiyel bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Siyatik için yaygın olarak cerrahi müdahale, egzersiz ve ilaç tedavisi gibi alternatif yöntemler de uygulanmaktadır.Akupunktur Nedir?

Vücutta "akupunktur noktaları" olarak bilinen belirli noktalara iğneler yerleştirilerek yapılan geleneksel bir tedavi yöntemidir.

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