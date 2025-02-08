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Akyaka Sahilinde Deniz Suyu 30 Metre Çekildi: Panik Yok!

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi, oluşan kum adacıkları dronla görüntülendi. Uzmanlar, panik yapmaya gerek olmadığını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:44
Akyaka Sahilinde Deniz Suyu 30 Metre Çekildi: Panik Yok!

Deniz Suyu Akyaka'da 30 Metre Çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. Bu durum, bölgedeki 'Sakin Kent' unvanını taşıyan Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde yerel halkın ilgisini çekti. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte kumsalda yürüyüş yapanlar ve gökyüzünde kum adacıklarını görüntüleyen dronlar, ilginç manzaralar oluşturdu.

Uzmanlar Açıklıyor: Gel-Git Olayı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını ve son günlerde Akdeniz ile Ege kıyılarında da benzer durumların gözlemlendiğini belirtti.

Endişeye Gerek Yok

Özçelik, ayrıca Santorini Adası'nda yaşanan depremlerin, bölgedeki deniz çekilmeleriyle ilgili endişe yarattığını ifade etti. Ancak, deniz çekilmelerini etkileyen en önemli faktörlerin başında gezegensel çekim kuvvetlerinin geldiğini, özellikle ay ve güneşin hareketlerinin bu durumu etkileyebildiğini vurguladı. Sözlerine şöyle devam etti:

"Deniz çekilmelerini en çok etkileyen husus, gezegensel çekim kuvvetleridir. Bazı dönemlerde daha belirgin olan bu durum, rüzgar etkisiyle birleştiğinde daha görünür hale gelebiliyor. Şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi bir ilişki bulunmamaktadır. Şu an için korkulacak bir durum yok."

Doç. Dr. Özçelik, bu durumun depremle bağlantılı olmadığını ve vatandaşların panik yapmalarına gerek olmadığını sözlerine ekledi.

Akyaka sahilinde suyun çekildiği alanlar ve oluşan kum adacıkları, dron ile havadan görüntülendi ve bu ilginç manzaralar, bölgedeki doğa severler tarafından ilgiyle karşılandı.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. "Sakin...

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. "Sakin...

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

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