Akyazı'da 63 Yaşındaki Ahmet Onat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eniştesi tarafından evinde ölü bulunan 63 yaşındaki Ahmet Onat, adli tabibin 'doğal nedenlerle' tespiti sonrası Gazi Süleyman Paşa Camii'nde defnedildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:20
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinde ölü bulunan Ahmet Onat (63) için Gazi Süleyman Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı ve merhum toprağa verildi.

Olayın Detayları

Olay, dün Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onat'ı ziyarete gelen eniştesi, onu yerde baygın halde buldu. Nabzını kontrol edip atmadığını fark eden enişte, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Onat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı adli tabibin olay yerinde yaptığı incelemede, Onat'ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze ve Sağlık Bilgileri

Şeker hastası olduğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat, Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

