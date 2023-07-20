Akzambak mı? Ak zambak mı? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Akzambak mı? Ak zambak mı? TDK'ye göre Akzambak nasıl yazılır?

AKZAMBAK MI? AK ZAMBAK MI?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme sonucuna vardı. Bunlardan bir tanesi de TDK'da "Akzambak" olduğu halde toplum arasında çok fazla "Ak zambak" bir şekilde kullanılan kelime oldu. Yeni karar gereği Ak zambak yerine Akzambak yazacağız. İşte yapılmış olan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)