Al Di Meola'nın İstanbul Konseri

Al Di Meola İstanbul'da Sahne Aldı

Grammy ödüllü gitarist Al Di Meola, Epifoni organizasyonuyla birlikte Volkswagen Arena'da düzenlenen "Elektrikli Buluşma" isimli konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Müzikal Fırtına ve Nostalji

70 yaşındaki sanatçı, uzun bir aradan sonra les paul gitarıyla sahneye çıkarak, hayranlarına sevilen parçalarını seslendirdi. Konserde, This Way Before, Midnight Tango, Tears of Hope, Casino ve Elegant Gypsy gibi eserler yer aldı.

Yeni Albüm "Twentyfour"

Geçtiğimiz temmuz ayında yayımlanan "Twentyfour" isimli yeni albümünden de kesitler sunan sanatçı, albümünde yer alan Ava's Dance in the Moonlight adlı parçayı, küçük kızının bale yapma denemelerinden esinlenerek yazdığını aktardı.

Geçmişe Yolculuk

Al Di Meola, İstanbul'daki konserinde müzik kariyerinin başlangıç noktalarına döndüğünü belirtti. 1970'lerin ortalarında Return to Forever grubuyla birlikte verdiği konserleri hatırlatan sanatçı, o dönem popüler olan Beyond The Seventh Galaxy parçasını yeniden seslendirdiklerini ifade etti.

Konser Ekibi

Konserde Al Di Meola'ya baterist Tom Brechtlein, perküsyoncu Gumbi Ortiz, caz müzisyeni Philippe Saisse ve gitarist David Lowery eşlik etti. İki bölümden oluşan konserin süresi yaklaşık olarak 2 saat sürdü.

