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Al Jazeera'dan İsrail'in Ofisini Kapatma Eylemine Tepki

Al Jazeera, İsrail'in Ramallah ofisini kapatmasını, Gazze savaşını gizlemeye yönelik bir suç olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:59
Al Jazeera'dan İsrail'in Ofisini Kapatma Eylemine Tepki

Al Jazeera, İsrail'in Ofisini Kapatmasını Kınıyor

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisini kapatmasının, dünya kamuoyunun Gazze'deki savaş hakkındaki bilgileri almasını engellemeye yönelik bir suç olduğunu belirtti.

İsrail'in Baskıcı Tedbirleri

Al Jazeera'nın resmi açıklamasında, "İsrail'in bu baskıcı tedbirleri, uluslararası camianın işgal altındaki topraklardaki durumun ve Gazze'deki savaşın gerçekliğini görmesini engellemeyi amaçlıyor ve bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Gazetecilerin Güvenliği Vurgusu

Ayrıca açıklamada, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin gazetecilerin güvenliğinden sorumlu olduğuna dikkat çekilerek, "Gazetemizin ve çalışanlarımızın haklarını korumak için yasal adımlar atacağız" ifadeleri kullanıldı.

Gerçekleri Aktarmaya Devam Edeceğiz

Al Jazeera, İsrail'in "özgür medyaya" baskı uygulama çabasıyla, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki eylemlerini gizlemeyi amaçladığını vurgulayarak, "İsrail'in bizi susturmayı amaçlayan bu tedbirlerine rağmen gerçekleri profesyonel ve objektif bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Baskın ve Sözde Gerekçe

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri, AA muhabirine verdiği bilgilerde, çok sayıda askerle Ramallah ofisine baskın düzenlendiğini belirterek, kapının patlatıldığını ve ofisin 45 gün boyunca kapatıldığını ilettiklerini ifade etti.

Önceki Kapatma Olayı

Al Jazeera'nın yaklaşık dört ay önce de Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı. Ayrıca İsrailli askerlerin, Gazze saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğraflarını parçalamaları dikkat çekti.

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