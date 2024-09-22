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Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera'nın Ramallah ofisinin kapatılmasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 14:01
Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı

Filistin Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera kanalının Ramallah'taki ofisinin İsrail tarafından kapatılmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu duyurdu. Bakanlık, bu olayın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun işgali sona erdirme kararının gereğini hızlı bir şekilde yerine getirilmesini gerekli kıldığını vurguladı.

İsrail'in Baskınları ve Medya Özgürlüğüne Saldırı

Açıklamada, Ramallah'a düzenlenen baskının, işgal güçlerinin Batı Şeria üzerindeki ilhak planlarının bir parçası olduğu belirtildi. Ayrıca, uluslararası toplumun sessizliğinin aşırı sağcı İsrail hükümetini suç işlemeye teşvik ettiği ifade edildi. Bu durumun, iki devletli çözüm temelinde barış müzakerelerinin yeniden başlaması için büyük bir engel teşkil ettiği vurgulandı.

Al Jazeera Filistin Müdürü Velid Ömeri'nin Görüşleri

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin ofise yaptığı baskında kapının patlatıldığını ve kendilerine ofisin 45 gün boyunca kapatılacağına dair bir karar verildiğini ilettiklerini belirtti.

Ömeri, bu süreçte Al Jazeera'ya yönelik saldırının sadece medyayı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünü de tehdit ettiğini dile getirdi. "Bu, Al Jazeera’nın Kudüs’teki ofislerinin 5 Mayıs'ta kapatılması sürecinin bir devamıdır. Yapılan bu eylemler, Filistinli gazetecilere karşı bir saldırıdır" diye ekledi.

Gazetecilere Yönelik Tehditler

Ömeri, kapatma kararının ardından maddi varlıklara el konulduğunu ve ofisin girişinin büyük bir sacla kapatıldığını da aktardı. Ayrıca, Şirin Ebu Akile gibi 5 gazetecinin ofislerinde şehit olduğuna dikkat çekerek, "Burası gazeteciler için bir sembol. Şirin Ebu Akile’nin fotoğrafının parçalanması, içlerindeki kini ve nefreti gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'tan Tepki

Hamas hareketi de Al Jazeera’nın kapatılmasına sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in bu hareketiyle gerçeği gizlemeye çalıştığı, gazetecileri hedef aldığı belirtildi.

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