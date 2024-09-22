Al Jazeera Ofisine Baskın: İsrail Askerleri Ramallah'ta Kapattı

Al Jazeera Ofisine Baskın Düzenlendi

İsrail askerleri, askeri bir emirle Al Jazeera televizyonunun Batı Şeria'nın Ramallah şehrindeki ofisini kapatma kararı aldı. Bu baskının detayları, Al Jazeera tarafından yapılan haberlerde yer aldı.

Baskın Detayları

Haberlere göre, ağır silahlı İsrail askerleri Ramallah’taki ofisin bulunduğu binayı kuşattı ve ardından demir kapıyı patlatarak içeri girdi. 45 gün süreyle kapatma emri ile hareket eden askerler, ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyarak bunları kamyonlara yükledi.

Çalışanlara Engelleme

Askerlerin, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah sokaklarında çalışmasını engellediği ve bu nedenle kanalın yayınının durdurulduğu bildirildi. Baskın sırasında ofisin müdürü Velid el-Omeri’ye askeri kapatma emri teslim edildi.

Göz Yaşartıcı Gaz Kullanımı

Baskın sırasında İsrail askerlerinin çevreye göz yaşartıcı gaz bombası attığı kaydedilirken, Müdür Omeri, ofisin önünde bulunan Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin fotoğrafını yırtarak tahrip eden askerleri de işaret etti.

Önceki Olaylar

Al Jazeera'nın Ramallah’taki ofisine yapılan bu baskın, kanalın Kudüs’teki ofisinin 4 ay önce kapatılmasının ardından gerçekleşmiş oldu. Bu olaylar, bölgedeki medya özgürlüğü ve müdahale konularındaki endişeleri artırıyor.