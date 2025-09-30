Al Sani: Trump'ın Gazze Planında Açıklık ve Müzakere Gerekli

Katar Başbakanı planın detaylarının netleştirilmesi ve Filistinli gruplarla uzlaşının şart olduğunu vurguladı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında bazı konuların açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini belirtti.

Al Sani, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın planının pazartesi günü Hamas’ın müzakere heyetine iletildiğini ve görüşmelerin genel hatlarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Al Sani, "Planın detayları ve uygulanma şekli üzerinde tartışılması gerekiyor." diyerek, herkes tarafından planın yapıcı şekilde ele alınmasını ve savaşın sona erdirilmesi fırsatının değerlendirilmesini umduğunu ifade etti.

Planın "savaşın sona erdirilmesi yönünde temel bir hedefi gerçekleştirdiğini ancak bazı konuların açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini" belirten Al Sani, şunları kaydetti:

Hamas, sorumlulukla yaklaştı ve planı inceleyeceğine söz verdi.

Al Sani, "Şu ana kadar Hamas'ın plana vereceği ve Filistinli gruplarla uzlaşmayı gerektiren yanıtı bilmiyoruz. Biz ve Mısır dün yaptığımız toplantıda Hamas'a temel hedefimizin savaşın durdurulması olduğunu net bir şekilde aktardık."

Katar'ın önceliğinin şu anda Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acıları sona erdirmek olduğunu vurgulayan Al Sani, planın uygulanabilmesi için Filistinli grupların uzlaşmasının şart olduğunu belirterek, "Bugün Gazze'de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi temel hedefimizdir." dedi.

Al Sani, Filistin halkının topraklarında kalmasını sağlamak ve iki devletli çözümü desteklemek için Arap ve İslam ülkelerinin birlikte çaba gösterdiğini ifade etti.

Sürecin ideal bir şekilde ilerlemeyebileceğini belirten Al Sani, mevcut müzakere yolunun güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması gerektiğine işaret etti.