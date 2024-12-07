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Ala: '28 Şubat'ı 10 Yılda Çöp Sepetine Gönderdik'

Ala, AK Parti Ağrı 8. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:19
Ala: '28 Şubat'ı 10 Yılda Çöp Sepetine Gönderdik'

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Ağrı 8. Olağan İl Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Ağrı'da düzenlediği 8. Olağan İl Kongresi sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Ala, "28 Şubat 1000 yıl sürecek diyorlardı. O binden 2 sıfırı attık ve onu 10 yılda Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sizin de iradenizle çöp sepetine gönderdik" dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ala, konuşmasında Türkiye'nin içindeki birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İçerde birliğe, dirliğe ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Biz bunları sağlayınca, yaptıklarımız nelerin somut kanıtlarıdır" ifadesini kullandı. Ayrıca, AK Parti'nin Türkiye ve dünyada örnek alınabilecek başarılara imza attığını dile getirdi.

Başarılar ve Yatırımlar

Ala, Kur'an kurslarının açılması, İmam Hatip okullarının orta kısımlarının açılması gibi konulara da değinerek, "Taksim'e camiyi yaptık, Ayasofya'yı açtık. Bu başarıların arkasındaki irade, siz değerli vatandaşlarımızındır" dedi.

Vesayet Odakları ile Mücadele

28 Şubat sürecini hatırlatan Ala, "Dedik ki, sizin işiniz siyasete dizayn vermek değil. Önceden Milli Güvenlik Kurulu toplantıları hakkında herkes merakla beklerdi, şimdi bu durum değişti" diyerek, kurulların asıl işini yaptığını ifade etti.

Gelecek İçin Önemli Mesajlar

Ala, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Dinamizmimizi korumalı ve irademizin sandıktan istikrar çıkarmasına bağlı olarak hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kongrede ayrıca, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız da katılımcılara hitap etti. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan İlhami Yıldız, yeniden il başkanlığına getirildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 3), Ağrı'da Kapalı Spor Salonu'nda yapılan AK Parti...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 3), Ağrı'da Kapalı Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Ağrı 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

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