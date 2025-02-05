Ala: 28 Şubat'ta Başörtüsü, Paletlerden Daha Güçlüydü

AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Kapsamlı Konuşma

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı. Kongrede konuşan Ala, "28 Şubat'ta inançlarımızın üzerinden tankları geçirip paletin başörtüsünden daha güçlü olduğunu zannedenler o 28 Şubat'ın bin süreceğini söylüyorlardı" dedi.

Başörtüsü ve Demokratik Mücadele

Ala, partinin kadın kolları üyelerine seslenerek, onların çabalarının ve inançlı duruşlarının, başörtüsünün paletlerden daha güçlü olduğunu kanıtladığını ifade etti. Kerem Akın, "Sizlerin demokratik mücadelesi, inançlı duruşunuz onlara bunu gösterdi. Tebrik ediyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Önceki Görevlilere Teşekkür ve Yeni Dönem

Kongrede, kadın kolları başkanlarına ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Ala, gelecekte görev alacaklara başarı temennisinde bulundu. "Everest Tepesi, Himalayalar üzerinde yükselir. Bizden öncekilerin emekleri, cesaretli duruşları olmasaydı, bugün hiçbirimiz bulunduğumuz yerde olamazdık" ifadelerini kullandı.

Türk Kadınının Mücadelesi

Ala, Türk demokrasi tarihinde kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin dünya çapında örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, 28 Şubat sürecine de değindi. "28 Şubat'tan iki sıfırı atıp 10 yılda onu tarihin çöp tenekesine gönderen imza Recep Tayyip Erdoğan'a arkasındaki güç sizsiniz" dedi.