Ala'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Siyaset Kaosu Tırmandırıyor'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çeşitli iddialarına sert bir yanıt verdi. Ala, CHP'nin mevcut yönetiminin, meşru siyaset kanalları ile milletin değerleriyle uyuşmazlıklarını gizleyemediğini ifade etti.

Ala, ''...sokağı adres göstererek, kaosu kendi kirli siyasetleri için araç olarak kullanmak istemektedir.'' diyerek CHP'nin tutumunu eleştirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yürüttüğü sistematik saldırıların, partisindeki acziyetin bir yansıması olduğunu belirtti.

Ala, ''Bunun bir politika olmadığını, hastalıklı, müflis bir siyaset tarzı olduğunu'' sözlerine ekleyerek, CHP'nin iç çekişmelerinin ve yolsuzluk iddialarının üzerini örtmek için siyasetin seviyesini düşürdüğünü vurguladı. CHP'nin, Erdoğan'a yönelik yaptığı çirkin iftiraların Türkiye için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi istikrarlı bir güç haline getirdiğini ve uluslararası krizlerde çözüm adresi olarak yoğun bir lider diplomasisi yürüttüğünü söyledi. ''Darbe girişimlerine, muhtıralara ve antidemokratik saldırılara rağmen Türkiye'nin istikrar içinde büyümesini sağlayan AK Parti'yi darbecilikle itham etmek, anlamsız ve komik.'' diye ekledi.

Ala, CHP'nin ''demokrasiye kumpas kurmaktan'' vazgeçmesi gerektiğini belirterek, ''Siyasatte kullandıkları dil kavga, kaos ve çatışma olanlar, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla devam edeceğiz.'' mesajını verdi.