Ala'dan Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanımasına Çağrı: Daha Fazla Ülke Harekete Geçmeli

Efkan Ala, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladı; daha fazla ülkenin gecikmeden tanıma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:11
Ala'dan Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıma Kararına İlişkin Açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan uluslararası topluma çağrı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Portekiz'in ardından Fransa'nın da Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan etmesinin yıllardır işgal ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkı için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ala, gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

'Ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 'Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır' sözleri, meselenin özünü özetlemekte. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının artık geciktirilmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Türkiye olarak bu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor, Filistin halkının yanında olmaya, haklı mücadelelerini her platformda savunmaya devam ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye, yıllardır olduğu gibi bugün de iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışa ulaşılması gerektiğini vurgulamakta ve savunmaktadır. Uluslararası toplumun bu tarihi adımları sürdürmesi, bölgesel ve küresel barış için de bir zorunluluktur. Türkiye olarak çağrımız açıktır. Daha fazla ülke, gecikmeden Filistin Devleti'ni tanımalı ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.'

