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Ala'dan Gazze Açıklamaları: 'Uluslararası Kuruluşların Mezarı Oldu'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Gazze'deki durumu eleştirirken insanlık için çağrıda bulundu. Yıldırım Belediyesi'nin etkinliğinde kültür sanatın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:19
Ala'dan Gazze Açıklamaları: 'Uluslararası Kuruluşların Mezarı Oldu'

Ala'dan Gazze Açıklamaları: 'Uluslararası Kuruluşların Mezarı Oldu'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yıldırım Belediyesi'nin 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Ala, "Uluslararası kuruluşların mezarı oldu Gazze. Orada insanlığın vicdanının mezarı haline getirildi Gazze ama oraya gömülecek olan siyonizmin kendisidir," ifadelerini kullandı.

Sanat ve Kültürün Önemi

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatçılar Yücel Arzen ve kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in performanslarını izleyen Ala, kültür ve sanatın önemini vurgulayarak, "Sanatla, kültürle mesaj vermek için dillerin önemi yok. Onlar aynı dilden itiraz ederler, haksızlıklara karşı çıkarlar," dedi.

İnsanlık İçin Mücadele Çağrısı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Ala, Filistin'de insanlığın enkaza döndüğünü belirtti. "Yeryüzü insanlık tarihi zulümle abat olmuş bir devleti yazmaz ama zulmettiği için tarihte toprağın altına gömülmüş birçok medeniyet biliyoruz," diyerek, Gazze'deki durumu şöyle özetledi: "Bu zulüm eninde sonunda kendilerine dönecektir."

Yıldırım'dan İnsanlık Adına Etkinlikler

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise etkinlikler aracılığıyla barışın egemen olduğu bir dünya hayal ettiklerini ifade etti ve "Filistin davasına dikkati çekmek, Filistin’deki soykırımı durdurmak bütün insanlığın vazifesidir," diyerek kültürel etkinliklerin özel bir misyon taşıdığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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