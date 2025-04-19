Ala'dan Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Ala, Önder'in Hastane Ziyaretini Gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Geçmiş Olsun Dilekleri İletildi

Ziyaret sırasında eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker de Ala’ya eşlik etti. Ziyaretin ardından, Ala, Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Bütün Türkiye'nin Duaları Önder İçin

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Ala, sürecin başından beri tüm Türkiye'nin yüreğiyle Önder’in yanında olduğunu ifade etti. Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve bütün sağlık ekipleri, yapılması gereken her şeyi zamanında yaptı. Şimdi de bütün duamız, bütün temennimiz kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin, bundan sonra kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla." şeklinde konuştu.

Önder'in Sağlık Durumu Stabil

Önder’in sağlık durumunun stabil olduğunu belirten Ala, bu konunun her zaman büyük risk taşıdığını dile getirdi. Ala, sağlık çalışanlarının ve doktorların değerlendirmelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bütün hastane çalışanlarıyla birlikte ortaya konulan performans, herkes tarafından takdir edilmektedir."> dedi.

Ala, Önder’in kalbinin bundan sonra kendi hayatını devam ettirmesi için atmaya devam etmesini en büyük temenni olarak belirterek, "Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bundan sonraki sürecin hep lehine gelişmesi için dua ettiğimizi burada tekrardan altını çizerek söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Ala, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Ala, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.