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Ala'dan Özgür Özel'e Tepki: Disiplin Temel İlkedir

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Özgür Özel'in teğmenlerle ilgili açıklamalarına yanıt verdi, disiplinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:20
Ala'dan Özgür Özel'e Tepki: Disiplin Temel İlkedir

Ala'dan Özgür Özel'in Açıklamalarına Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Ala, disiplinin önemine vurgu yaparak, "Bir yerde üniforma varsa orada disiplin temel ilkedir ve temel kuraldır. Bu konular, popülist söylemlerin alanı haline getirilmemelidir." dedi.

Disiplin ve Soruşturma Yetkisi

Ala, Erzurum'da düzenlenen Atatürk Üniversitesi ziyaretinden önce yaptığı açıklamalarda, "Bunun soruşturma ve inceleme yeri de Milli Savunma Bakanlığıdır. Bu konuları popülist propagandalar haline getirmemek önemlidir," şeklinde konuştu.

Ala, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16 ülkede huzur ve barışa hizmet ettiğini belirterek, disiplinin her şey olduğunu ifade etti. "Disiplinsiz davranmak, üniformaya olan saygıyı ve güveni de zedeler. Bunun değerlendirilmesi ve soruşturulması gereken merciler, Milli Savunma Bakanlığıdır," diye ekledi.

Cumhurbaşkanı ve Vatandaş İlişkisi

Efkan Ala, Cumhurbaşkanı'nın vatandaşla olan bağını ve AK Parti'nin sembolize ettiği halk iradesinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı'nın her zaman vatandaşın iradesinin üstünde bir irade tanımadığını belirtti. "Bu yönüyle hem bölgemize hem de dünyaya örnek olacak bir tecrübe ortaya koymuştur," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada), Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ziyareti öncesi AA...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada), Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ziyareti öncesi AA muhabirine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada), Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ziyareti öncesi AA...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada), Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ziyareti öncesi AA muhabirine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

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