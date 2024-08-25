Ala'dan Özkan'a Sert Tepki: 'Bu Terbiyesizlik Kabul Edilemez'

Ala'nın Tehditkar Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine yönelik sert bir eleştiride bulundu. Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Ala, söz konusu ifadelerin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Terbiyesizliğin Gereği Yapılmalı

Ala, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "CHP, bu sefil terbiyesizliğin ve müptezel kokuşmuşluğun gereğini yapmalıdır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na böyle bir terbiyesizliği yapamaz." Bu sözlerle Ala, CHP'yi eleştirerek, muhalefet partisinin tutumuna dair net bir tavır koydu.