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Ala'dan Suriye Açıklaması: 'Muhalefet Politikalari Çökmüştür'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Van'da yaptığı konuşmada Suriye'deki muhalefetin başarısız olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:02
Ala'dan Suriye Açıklaması: 'Muhalefet Politikalari Çökmüştür'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Van'da konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ala, Suriye'de yaşanan durumu değerlendirirken, "Suriye'de, Suriye'nin rejimiyle birlikte muhalefet partilerinin de politikaları çöktü ve enkaz altında kaldı. Şimdi ceplerine atıyorlar ellerini, kırmızı kart çıkarıyorlar. Ya siz zaten 1950'den beri milletten kırmızı kart görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kongreye büyük ilgi

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen kongrede, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Parti tarihine bakıldığında, kurulduğu yıldan itibaren iktidara gelerek demokratik yollarla mücadele eden bir kadronun varlığından bahsetti. "Bizimle birlikte bu mücadeleyi yapabilen ve dünyadaki zalimlere karşı duran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Ala, yapılan yatırımlardan bahsetmeden daha çok milletle devlet arasında kurulan köprüye dikkat çekti.

Milletin iradesi her zaman önemli

Ala, "Bugün 100 yıllık rüyamız gerçekleşmiş ve Ayasofya özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu kararın altındaki imza Recep Tayyip Erdoğan'ın ama arkasındaki irade sizindir" dedi. Ayrıca, Suriye ve Irak'taki kardeşlerinin daha iyi bir siyasi irade ile birleşerek ülkelerini yönetebilmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin geleceği için birlikte hareket etmek önemli

Ala, güçlü bir siyasi ifade oluşturmanın, ülkenin hedeflerine ulaşmasında önemli bir kaynak olduğunu belirtti. "Yanı başımızda Irak, dünyadaki petrolün yüzde 9'una sahip ama yaptığımız bir araya gelmeyi gerçekleştiremedikleri için perişan durumdalar" ifadelerini kullandı. Ülke içindeki her türlü yasakların kaldırılması için bir araya gelmenin önemine dikkat çeken Ala, AK Parti'nin alternatifi olmayan bir siyasi hareket olduğunu dile getirdi.

Son söz milletin iradesi

Ala, Türkiye'nin değişimine ve liderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren kadrolarının gücünün, millet olduğunu vurgulamaya devam etti. Ayrıca, AK Parti'nin muhalefet içerisindeki durumunu değerlendirerek, "Burada da AK Parti'nin muhalefeti var ama alternatifi yok" ifadelerini kullandı. Muhalefetten çözüm önerileri olmadığını belirten Ala, "Sizin cepleriniz, her tarafınız kırmızı kart dolu" ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi.

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