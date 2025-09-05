Alaattin Köseler Davasında Ara Karar: 13 Tutuklu Tahliye

Dava ve duruşma genelinde öne çıkanlar

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarıyla yargılanan 13'ü tutuklu toplam 26 sanığın davasında Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Toplam 26 sanık savunmalarını yaptı.

Sanık beyanları ve savcının talepleri

Duruşma savcısı, Alaattin Köseler ile birlikte Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını talep etti; tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını istedi.

Tutukluluk talepleriyle ilgili savunması sorulan Köseler, belediyenin 2012-2022 yılları arasında hiç teftiş edilmediğini, ancak 2022-2024 yılları arasında denetim yapıldığını belirtti. Köseler ayrıca, "Fidan Gül konusunda söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesine direkt başkan yardımcısı yapamazdım. Yoğurt yiyişini görmem lazımdı, önce müdürlük verdim. Parti içinden 'Başkan yardımcısı olmazsa.' gibi telefonlar geldi. Ben de yapmadım. Yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım." ifadelerini kullandı.

Savcı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı, Hakan Unutur ve Tamer Çapraz'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti.

Mahkemenin ara kararı

Tanık ve sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in tutuklama talebinin reddine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, ihalelerin muhasebe evrak ve dokümanlarının Beykoz Belediyesi'nden istenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.