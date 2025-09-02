Alaattin Köseler'in 'İhaleye Fesat' Davası Ertelendi

Alaattin Köseler'in davasında duruşma yarına ertelendi

Alaattin Köseler ile 25 sanığın yargılandığı dava, sanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Duruşmada taraf avukatları ile bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşma detayları

Duruşma, Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yapıldı. Mahkeme, sanık beyanlarının alınmasına yarın sabah devam edileceğini belirterek oturumu erteledi. Bugünkü celsede, Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 6 sanık savunma yaptı.

Dosyada, ihaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından 13'ü tutuklu 26 sanık bulunduğu kaydedildi.

Tutuklu sanık Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün savunması

Tutuklu sanık Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, savunmasında daha önce siyasi bir yapıda müdürlük düzeyinde görev almadığını, göreve başladıktan yaklaşık bir ay sonra sosyal medyada hakkında başlatılan karalama kampanyası üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açıldığını anlattı. Gümüş, savcılıktan hakkında soruşturma yapılmasını talep ettiğini aktardı.

Gümüş, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı kişilerin belediyede göreve getirildiğini ve bu kişilerin imar işleriyle ilişkilendirildiğini iddia etti. Savunmasında, belediyede çalışan 'Yavuz' isimli kişinin İmamoğlu ile bağlantılı olduğunu söyledi ve teftiş yazılarını ısrarla istemesine rağmen alamadığını belirtti.

Gümüş, belediyede çalıştığı üç aylık süreçte diğer müdürlüklerin işleyişine ve ihale süreçlerine müdahale etmediğini, başkandan ihale konusunda talimat almadığını ifade etti. Hakkında yöneltilen ihalelere müdahale ettiği ve firmalara usulsüz iş verdiği iddialarını kabul etmediğini ve bu konuda net delil sunulmadığını söyledi.

Gümüş ayrıca, “Murat Ongun ve Murat Kapki belediye binasına gelerek İBB ve Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yönlendirilen kişilere ihaleyi vermek için Alaattin Köseler'e baskı yapıyordu” iddiasında bulundu. Gümüş’e göre Başkan Köseler bu baskılara izin vermedi; bazı müdürlerin ise İBB ekibinin istediği kişilere ihale verilmediği gerekçesiyle ihaleleri iptal ettiği belirtildi.

Diğer sanıkların beyanları

Tutuklu sanık Özel Kalem personeli Metin Ülgey, belediye başkanıyla ilişkisinin ast-üst dengesinden ibaret olduğunu, hiçbir ihaleye fesat karıştırma gibi bir durumunun olmadığını savundu. Ülgey, hakkında ifade veren Yıldız Güneş, Erkan Duyar ve Duran Bülbül'ün beyanlarını yalanladığını belirtti ve örgüt üyesi olduğu iddiasını reddetti.

Tutuksuz sanık eski Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür Vekili Yıldız Güneş ise kendisinin İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından müdür olarak atandığını, ancak görevi istemediğini anlattı. Güneş, Alaattin Köseler'in yeni gelince eski firmalarla çalışmak istemediğini, başka firmalarla çalışılmaması yönünde beyanları olduğunu aktardı. Ayrıca şeker alımıyla ilgili ilk kez fiyat araştırması yaptığını ve birim sorumluluğu dışında ihale yürütmediğini söyledi.

Mahkemenin kararı

Mahkeme başkanı, sanık savunmalarının yarın sabah alınmaya devam edileceğini bildirdi ve duruşmayı erteledi. Duruşmanın bir sonraki oturumunda beyanların tamamlanması bekleniyor.