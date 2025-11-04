Alaçatı'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 1 Gözaltı, Arama Sürüyor

İzmir'in Alaçatı'sında kapalı eğlence mekanına sabaha karşı ateş açıldı; A.C. gözaltına alındı, kaçan şüpheli aranıyor, saldırı anı görüntülere yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:09
Olayın Detayları ve Soruşturma

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

Kapalı durumdaki mekana tabanca ile ateş açıldı. Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken ekipler saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıyla ilgili A.C. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, saldırı anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve görüntülerde tehdit içerikli sözlerle mekana ateş açıldığı anların yer aldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENİŞTİ (ARŞİV)

