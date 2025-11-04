Alaçatı'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde kapalı durumdaki bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Olay zamanı: Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Hasar ve can kaybı: Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerine çok sayıda merminin isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Polis müdahalesi: İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntüler ve soruşturma

Olay anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği, görüntülerde tehdit içerikli sözlerle mekana ateş açıldığı anların yer aldığı öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

