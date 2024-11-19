Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu Dağcılar için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu Kız Kardeşler İçin Geniş Çaplı Arama Başlatıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesinde kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş için arama çalışmaları hızla devam ediyor. Kaybolan kardeşler Valentino ve Mariao İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanış için yola çıktılar.

Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

İkili bir süre sonra kendilerinden haber alınmaması üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir kriz masası oluşturularak, durum yakından takip edilmeye alındı.

Ankara'dan kalkan bir insanlı keşif uçağı, bölgeyi havadan taradı. Ancak havanın kararmasıyla arama çalışmaları sona erdi. Ekipler, yarın sabah havadan ve karadan aramalara tekrar başlayacak.

Valilikten Açıklama

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Belarus Konsolosluğu tarafından Mariao ve Valentino İvankova adlı Belarus vatandaşlarının 15 Kasım tarihinde Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetleri yapmak üzere geldikleri ve 18 Kasım'da geri dönmeleri gerektiği belirtildi. Ancak kendilerinden herhangi bir haber alınamaması üzerine kaybolmuş oldukları düşünülmektedir.

Açıklamada, yapılan araştırmalar sonucunda kardeşlerin 16 Kasım tarihinde Aladağlar Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD'dan toplam 14 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlandığı aktarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.