Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu İki Kız Kardeş İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Aladağlar'da Kaybolan Kız Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş, Valentino ve Mariao İvankova'yı bulmak için arama çalışmalarına yeniden başlandı. Aladağlar'daki Sokullupınar bölgesinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamamıştı.

Arama Kurtarma Ekipleri Devrede

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, sokullupınar güzergahında, Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, Ankara'dan kalkan bir insanlı keşif uçağı da arama çalışmalarına katılarak bölgede tarama yapmaktadır.

Kaybolma Tarihinin Önemi

16 Kasım tarihinde Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamaması üzerine, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğu Niğde Valiliğine bilgi vermiş ve bu gelişme ile birlikte arama kurtarma çalışmaları hızlandırılmıştı.

Arama ekipleri en kısa sürede kız kardeşlere ulaşıp güvenliklerini sağlamak için özveriyle çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı. Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı. Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.