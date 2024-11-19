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Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu Kız Kardeşler İçin Arama Kurtarma Çalışması

Niğde'nin Aladağlar bölgesinde kaybolan Belaruslu kız kardeşler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:01
Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu Kız Kardeşler İçin Arama Kurtarma Çalışması

Belarus Uyruklu İki Kız Kardeş İçin Acil Arama Çalışması

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Aladağlar'da kaybolan iki Belarus uyruklu dağcı kız kardeş için arama kurtarma çalışmaları başlamış durumda. Edinilen bilgilere göre, Valentina ve Maria İvankova isimli kardeşler, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine doğru yürüyüşe çıkmıştı.

Ekipler Harekete Geçti

Kız kardeşlerden bir süre haber alınamaması üzerine, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan arama kurtarma çalışmaları, kaybolan kardeşlerin bulunması için sürdürülen yoğun çabaların bir parçası olarak devam ediyor.

Gelişmeler ve arama kurtarma operasyonuna dair yeni bilgiler elde edildikçe aktarılmaya devam edilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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