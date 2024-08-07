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Aladağlar'da Mahsur Kalan İspanyol Turist Kurtarıldı

74 yaşındaki İspanyol dağcının kurtarılma anı MSB'nin paylaştığı videolarla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:57
Aladağlar'da Mahsur Kalan İspanyol Turist Kurtarıldı

İspanyol Turist için Kurtarma Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turistin kurtarılma anlarını paylaştı.

Hava Kuvvetleri Harekete Geçti

Bakanlığın sosyal medya platformlarından yaptığı duyuruya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD'tan alınan bilgiler doğrultusunda Niğde Aladağlar bölgesinde kafa travması geçiren turist için hızlıca harekete geçti.

Kurtarma Anı ve Video Paylaşımı

204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı, kazazedenin Aladağlar'dan alınıp Adana Şehir Hastanesi'ne götürülmesini sağladı. Paylaşılan içerikte, kurtarma anına ait görüntülerin yer aldığı bir video da bulunuyor.

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