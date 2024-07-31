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Aladağlar'da Üzücü Dağcı Kazası

Niğde'de Aladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı, hayatını kaybetti. Olayın detayları ve kurtarma çalışmaları.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:44
Aladağlar'da Üzücü Dağcı Kazası

Aladağlar'da Tırmanış Kazası

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da, tırmanış esnasında bir dağcı düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, Çukurbağ köyü Emli Vadisi'nden Aladağlar Kale Tepe bölgesine yapılan tırmanış sırasında gerçekleşti.

Düşme Olayının Detayları

İki arkadaşından oluşan dört kişilik bir grup içerisinde yer alan Özkan Çorapçıoğlu (43), tırmanış sırasında dengesini kaybedip yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık bir zemine düştü. Diğer dağcılar, acil durum için hemen yardım çağrısında bulundu.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, Çorapçıoğlu'na ulaştıklarında dağcının bilincinin kapalı olduğunu ve vücudunda kırıklar olduğunu tespit etti.

Hastaneye Kaldırma Süreci

Çorapçıoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, dağcılık sporunun risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. Dağcı...

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. Dağcı, bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. Dağcı...

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. Dağcı, bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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