Alan Parsons İstanbul'da Konser Verecek

Alan Parsons İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşuyor

Progresif rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden biri olan İngiliz müzisyen Alan Parsons, "ses sihirbazı" olarak tanınmaktadır. Sanatçının İstanbul'da konser verme haberi müzikseverler arasında heyecan yarattı.

Konser Bilgileri

Alan Parsons, 11 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, "Alan Parsons Live Project-The Show Must Go On" turnesi kapsamında sevenleriyle bir araya gelecek.

Epifoni ve StagePass ortak organizasyonuyla gerçekleşecek olan bu konserin biletleri, 12 Mart'ta satışa sunulacak.

Önemli Bir Kariyer

Geçmişinde 50 yılı aşkın bir kariyerle birçok başarıya imza atan Parsons, 13 Grammy ödülüne aday gösterilmiş ve sayısız prestijli ödülün sahibi olmuştur. 1974 yazında Abbey Road Stüdyoları'nda Eric Woolfson ile tanıştıktan sonra The Alan Parsons Project'i kurarak, 1976-1987 yılları arasında gündemi belirleyen 10 tematik albüm yayımlamıştır.

Farklı hikayelerden ilham alarak oluşturdukları konsept albümlerle sayısız hit parça ortaya koyan The Alan Parsons Project, progressive rock’ı pop ile harmanlayarak dünya genelinde büyük ilgi gördü.

1982 yılında çıkan 'Eye in the Sky' ve 'Old and Wise' şarkıları, grubun soft pop/rock klasikleri arasında yer alıyor.

İstanbul Konserinde Unutulmaz Anlar

Parsons, müzik tarihine yön veren projesinin unutulmaz parçalarını, İstanbul konserinde hayranları için yeniden yorumlayacak. Müzikseverler, bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için biletlerini zamanında almayı unutmamalı.