Alanya'da 4 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı

Yangın Alanya'da Panik Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada çıkan yangında, mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangının Sebebi ve Müdahale

Yangın, binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Yangın sırasında oluşan yoğun duman, kısa sürede tüm binayı sardı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen 112 Acil ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangına karşı hızlı bir müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürürken diğer yandan yoğun dumanla kaplanan binada mahsur kalan 5 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Yangının Sonuçları ve Tanıklar

Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi. Binanın birinci katında oturan Cabbar Pamuk, yangını fark edince üst kattaki komşularını uyarmak için çıkmak istedi, ancak dumandan ilerleyemedi. Pamuk, "Kapıların zilini çaldık, üst katta inemeyenleri de ekipler tahliye etti." dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.