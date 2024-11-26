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Alanya'da 4 Yıldızlı Otelde Yangın: Hasar ve Tahliye Başladı

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otelde çıkan yangın, önemli hasara yol açtı. Ekipler hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:04
Alanya'da 4 Yıldızlı Otelde Yangın: Hasar ve Tahliye Başladı

Yangın Alanya'nın Turizm Merkezini Vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir 4 yıldızlı otelde çıkan yangın, ciddi hasara neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı otelin iç kısmında yangın meydana geldi.

Hızlı Müdahale

Otel çalışanlarının acil ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın anında otelde konaklayan misafirlerin güvenliği için hızlı tahliye işlemleri başlatıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeriyle gerçekleştirilen müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, soğutma çalışmalarının devam ettiği sırada otelde önemli hasar oluştu. Dumandan etkilenen bir otel personeline sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.

Otelin Durumu

Yangın sonucu 6 oda ve otelin en üst katındaki koridor kullanılamaz hale gelirken, hasarın boyutları da merak ediliyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürdürülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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