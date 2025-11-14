Alanya'da 5 Katlı Binada Yangın: Cikcilli'de Yatak Odası Kullanılamaz Oldu

Alanya Cikcilli'de 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangın korkuttu; yatak odası kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 1 kadın ayakta tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:07
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cikcilli Mahallesi 107. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangın çevreyi alarma geçirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairenin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Olayın Seyri ve Müdahale

Yangın, saat 10.30 sıralarında dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Evdekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak söndürülen dairenin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir kadın ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ayakta tedavi edildi.

Soruşturma

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

