Alanya'da Annesini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Alanya'da Şok Edici Cinayet Davası

Antalya ilinin Alanya ilçesinde, annesini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olay, Hacet Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi.

Dava Süreci ve Karanlık Detaylar

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Süleyman S., ağabeyi Ümit S. ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Süleyman S., "Diyeceğim bir şey yok. Cezamın yüzüme söylenmesi için geldim. Bu benim kaderimmiş, kaderimi yaşıyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman S.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olayın Gelişimi

3 Mayıs 2023 tarihinde, annesinden haber alamayan Ümit S. evde yaptığı kontrol sırasında, annesi Fatma S.'nin cesedini çarşafa sarılmış halde gardıropta bulmuştu. Yapılan otopsi incelemeleri sonucunda, Fatma S.'nin boğazından bıçaklandığı tespit edildi. Süleyman S., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.