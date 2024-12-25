Alanya'da Araç Kiralama Ofisine Silahlı Saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Tosmur Mahallesi'nde bulunan bir araç kiralama firmasının ofisine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştiren bu olayda, ofisin camları kırıldı ve iş yerinin içerisinde hasar meydana geldi.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ofisteki zararları tespit etti.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte. Bu olay, özellikle Tosmur Mahallesi sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu.