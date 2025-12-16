DOLAR
Alanya'da Balon Balığı Projesi Mahkemelik: İzinsiz Kullanım İddiası

Alanya'da Mehmet Özata, balon balığı projesinin izinsiz ticari kullanıldığı iddiasıyla yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu; dava süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:40
Proje sahibi yürütmenin durdurulmasını talep etti

Alanya'da bir şirkette müdür olarak görev yapan Mehmet Özata, balon balığı üzerine geliştirdiği projenin izinsiz şekilde ticari faaliyete dönüştürüldüğü iddiasıyla yargı yoluna başvurdu. Özata, yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduğunu açıkladı.

Özata'nın balon balığı ilgisi, 2018'de Mersin'in Anamur ilçesinde bir kız çocuğunun balon balığı tarafından ısırılmasıyla başladı. Zehirli bir tür olan balon balığının değerlendirilmesi üzerine çalışmalara başlayan Özata, balığın derisinden çanta, anahtarlık ve telefon kılıfı gibi aksesuarlar üretmeye başladı. Çalışmalarını bir enstitü ile yürüttüklerini ve Bayoma projesi kapsamında deri tabaklama ve ürün geliştirme süreçleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

İddiaya göre daha sonra kendisini Kanada'da görevli bir öğretim görevlisi olarak tanıtan Aylin isimli bir kadın Özata ile iletişime geçti. Söz konusu kişinin proje hakkında akademik inceleme talep ettiği ve numune ile laboratuvar sonuçları istediği ifade edildi. Özata, iyi niyetle bu bilgi ve sonuçları paylaştığını söyledi.

Daha sonra projenin akademik sınırların dışına çıkarılarak ticari amaçla kullanıldığını öğrendiğini belirten Özata, bu nedenle hukuki süreç başlattığını aktardı. Özata, "Laboratuvar sonuçlarının iyi olduğunu görünce bunu ticari olarak yapmaya başladı. Biz de bunu mahkeme kararı ile durdurmaya çalıştık. Mahkeme sürecimiz halen devam ediyor" dedi ve iki dava bulunduğunu ifade etti.

Özata, balon balığı derisinin tabaklandıktan sonra estetik açıdan başarılı ürünler ortaya çıktığını vurgulayarak, "Balon balığı Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelmiş bir balık, zararlı bir tür. Zarardan faydaya dönüştürebilmek adına projemizi yapıyoruz" diye konuştu. Projede doğal ve özel tabaklama yöntemleri kullanıldığını, farklı renk ve ürün çeşitleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Olayla ilgili mahkeme süreci devam ediyor ve taraflar yasal yollarla haklarını aramaya devam ediyor.

