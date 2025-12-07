Alanya'da D 400'de Sağanak: İncekum'da Araçlar Mahsur Kaldı
Sağanak Ulaşımı Aksattı
Antalya’nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, D 400 karayolunu su altında bıraktı. Yağış nedeniyle yolda biriken su bazı araçların mahsur kalmasına yol açtı.
İncekum Mahallesi sınırları içinde meydana gelen olay, Alanya merkeze 25 kilometre mesafedeki güzergâhı olumsuz etkiledi. Yolda biriken su nedeniyle küçük araçların geçişine izin verilmiyor.
Güzergâh üzerinde yalnızca otobüs ve kamyon gibi büyük araçların ilerlemesine izin veriliyor. Bölgedeki trafik akışı, güvenlik gerekçesiyle eski Alanya-Antalya yolundan sağlanıyor.
Yetkililer, sürücülere alternatif güzergâhları kullanma ve güncel trafik uyarılarını takip etme çağrısında bulundu.
