Alanya'da Dilencinin Üzerinden 5.436 Lira Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uygulamada dikkat çekici bir olay meydana geldi. Ekipler, Güllerpınarı Mahallesi'nde dilencilik yapan bir şahsı durdurarak üst araması yaptı.

Ahmet Tokuş Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, dilencinin taşıdığı poşette 5.436 lira bulundu. Elde edilen miktar, zabıta ekipleri tarafından el konuldu ve dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Bu olay, Alanya Belediyesi'nin dilenciliğe karşı yürüttüğü sıkı denetimlerin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.